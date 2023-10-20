«Виллербан» отправил в отставку Ти Джей Паркера после неудачного старта сезона
«Виллербан» объявил о расставании с главным тренером Ти Джей Паркером после неудовлетворительных результатов на старте сезона.
В чемпионате Франции клуб идет в середине таблицы с 4 победами в 7 играх, а в Евролиге сезон для французов начался с трех поражений кряду.
Ти Джей Паркер приходится младшим братом президенту клуба Тони Паркеру. У него контракт с «Виллербаном» до 2026 года.
Обязанности главного тренера пока возьмут на себя его помощники. Кто возглавит команду, не сообщается.
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