«Виллербан» отправил в отставку Ти Джей Паркера после неудачного старта сезона

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Ти Джей Паркер Баскетбол

«Виллербан» объявил о расставании с главным тренером Ти Джей Паркером после неудовлетворительных результатов на старте сезона.

В чемпионате Франции клуб идет в середине таблицы с 4 победами в 7 играх, а в Евролиге сезон для французов начался с трех поражений кряду.

Ти Джей Паркер приходится младшим братом президенту клуба Тони Паркеру. У него контракт с «Виллербаном» до 2026 года.

Обязанности главного тренера пока возьмут на себя его помощники. Кто возглавит команду, не сообщается.

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