Андреа Тринкьери может возглавить «Виллербан» в случае отставки Ти Джей Паркера
«Виллербан» находится в активной стадии переговоров с Андреа Тринкьери, который может заменить Ти Джей Паркера на посту главного тренера после провального старта сезона.
В Евролиге-2023/24 команда стартовала с двух поражений, включая разгром от «Партизана» (62:88), а в чемпионате Франции идет в середине таблицы с 4 победами в 7 играх.
Ти Джей Паркер приходится младшим братом президенту клуба Тони Паркеру. У него контракт с «Виллербаном» до 2026 года.
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