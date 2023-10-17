Андреа Тринкьери может возглавить «Виллербан» в случае отставки Ти Джей Паркера

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Ти Джей Паркер Андреа Тринкьери Баскетбол

«Виллербан» находится в активной стадии переговоров с Андреа Тринкьери, который может заменить Ти Джей Паркера на посту главного тренера после провального старта сезона.

В Евролиге-2023/24 команда стартовала с двух поражений, включая разгром от «Партизана» (62:88), а в чемпионате Франции идет в середине таблицы с 4 победами в 7 играх.

Ти Джей Паркер приходится младшим братом президенту клуба Тони Паркеру. У него контракт с «Виллербаном» до 2026 года.

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