Тайлер Хирро: «Я не хотел переходить в «Портленд». Рад тому, что они не хотели видеть меня у себя»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро признался, что не хотел быть обменянным в «Блэйзерс» во время межсезонья-2023.

«Я не хотел переходить в «Портленд», так что рад тому, что «Портленд» не хотел видеть меня у себя. Я просто не хочу быть в «Портленде». Но ничего личного по отношению к «Портленду», вообще ничего.

Радуюсь тому, что вернулся на площадку. Не играл с апреля. Получил перелом руки и с тех пор не играл. Сейчас я готов», – сказал Хирро.

Хирро фигурировал в слухах по обмену разыгрывающего Дэмиана Лилларда. Сообщалось, что он являлся ключевым активом предложения «Хит».

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