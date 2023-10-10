Тайлер Хирро: «Я не хотел переходить в «Портленд». Рад тому, что они не хотели видеть меня у себя»
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро признался, что не хотел быть обменянным в «Блэйзерс» во время межсезонья-2023.
«Я не хотел переходить в «Портленд», так что рад тому, что «Портленд» не хотел видеть меня у себя. Я просто не хочу быть в «Портленде». Но ничего личного по отношению к «Портленду», вообще ничего.
Радуюсь тому, что вернулся на площадку. Не играл с апреля. Получил перелом руки и с тех пор не играл. Сейчас я готов», – сказал Хирро.
Хирро фигурировал в слухах по обмену разыгрывающего Дэмиана Лилларда. Сообщалось, что он являлся ключевым активом предложения «Хит».
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