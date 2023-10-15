«Мы не считаем, что Брэдли Бил на 30 млн долларов лучше Тайлера Хирро». Инсайдер Зак Лоу – о межсезонье «Майами»
Инсайдер ESPN Зак Лоу в эфире своего подкаста поделился информацией, что «Майами» не видел Брэдли Била значительным усилением в текущее межсезонье.
«Насколько я слышал, «Хит» рассмотрели эту ситуацию и сказали: «Мы не думаем, что Брэдли Бил, который на семь лет старше Тайлера Хирро, на 30 миллионов долларов [за сезон] лучше. Мы просто не считаем, что это стоит того», – сказал Лоу.
За следующий год Хирро получит 27 млн долларов, Бил – 46,7. Разница будет максимальной в сезоне-2026/27: 33 млн и 57 млн соответственно.
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