«Мы не считаем, что Брэдли Бил на 30 млн долларов лучше Тайлера Хирро». Инсайдер Зак Лоу – о межсезонье «Майами»

Инсайдер ESPN Зак Лоу в эфире своего подкаста поделился информацией, что « » не видел значительным усилением в текущее межсезонье.

«Насколько я слышал, «Хит» рассмотрели эту ситуацию и сказали: «Мы не думаем, что Брэдли Бил, который на семь лет старше , на 30 миллионов долларов [за сезон] лучше. Мы просто не считаем, что это стоит того», – сказал Лоу.

За следующий год Хирро получит 27 млн долларов, Бил – 46,7. Разница будет максимальной в сезоне-2026/27: 33 млн и 57 млн соответственно.

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