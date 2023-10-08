Тайлер Хирро: «Моя цель в этом году – стать неприкасаемым. «Хит» больше не захотят меня обменивать»

Атакующий защитник « » обозначил свою главную мотивацию в предстоящем сезоне .

«Честно говоря, моя цель в этом году – сделать свое имя неприкасаемым. Это моя цель.

В конце этого сезона они не захотят меня обменивать», – сказал Хирро Miami Herald.

Хирро фигурировал в слухах по обмену разыгрывающего Дэмиана Лилларда. Сообщалось, что он являлся ключевым активом предложения «Хит».

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