«Кингз» отчислили Джейлена Науэлла

Теги переходы Миннесота Сакраменто НБА Джейлен Науэлл Баскетбол

«Сакраменто» отчислил разыгрывающего Джейлена Науэлла (24 года, 193 см) по окончании тренировочного лагеря.

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Науэлл провел все 4 сезона карьеры в «Миннесоте». В регулярке-2023/23 он набирал в среднем 10,8 очка при 44,8% реализации с игры.

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