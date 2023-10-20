«Кингз» отчислили Джейлена Науэлла

« » отчислил разыгрывающего Джейлена Науэлла (24 года, 193 см) по окончании тренировочного лагеря.

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Науэлл провел все 4 сезона карьеры в «Миннесоте». В регулярке-2023/23 он набирал в среднем 10,8 очка при 44,8% реализации с игры.

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