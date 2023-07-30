«Мэверикс» не заинтересованы в подписании Джейлена Науэлла

Инсайдер Марк Стейн опроверг слухи об интересе « » к атакующему защитнику Джейлену Науэллу (24 года, 193 см).

«Я знаю, что недавно появились сообщения о том, что Джейлен Науэлл из «Миннесоты» является потенциальной целью «Далласа». Как мне сказали, «Мэверикс» на данный момент не участвуют в борьбе за игрока», – заявил Стейн.

Науэлл считается одним из лучших свободных агентов на рынке. Показатели защитника в сезоне-2022/23: 10,8 очка, 2,6 подбора и 2 передачи за 19,2 минуты на паркете при 44,8% с игры.

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