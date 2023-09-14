Кент Бэйзмор, Уилл Бартон, Хуан Тоскано-Андерсон и другие игроки побывали на просмотре в «Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» продолжает поиск игроков ротации, проводя индивидуальные тренировки с игроками НБА.
Как стало известно HoopsHype, среди недавних участников были бывшие игроки «Уорриорз» Кент Бэйзмор, Хуан Тоскано-Андерсон и Деуэйн Дедмон.
На просмотре у команды из Сан-Франциско также побывали Уилл Бартон, Джейлен Науэлл, Стэнли Джонсон и Деррик Фэйворс.
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