Кент Бэйзмор, Уилл Бартон, Хуан Тоскано-Андерсон и другие игроки побывали на просмотре в «Голден Стэйт»

« » продолжает поиск игроков ротации, проводя индивидуальные тренировки с игроками .

Как стало известно HoopsHype, среди недавних участников были бывшие игроки «Уорриорз» , и Деуэйн Дедмон.

На просмотре у команды из Сан-Франциско также побывали , Джейлен Науэлл, Стэнли Джонсон и Деррик Фэйворс.

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