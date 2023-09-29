Джереми Лэмб и Джейлен Науэлл присоединятся к тренировочному лагерю «Сакраменто»

«Сакраменто» пригласят атакующих защитников и Джейлена Науэлла в тренировочный лагерь, рассказал источник обозревателю «Кингз» Джеймсу Хэму.

Лэмб в последний раз выходил на паркет в в сезоне-2021/22 – за « » – после обмена с участием Тайриза Халибертона и Домантаса Сабониса.

Науэлл провел 4 сезона в «Миннесоте». В регулярке-2023/23 он набирал в среднем 10,8 очка при 44,8% реализации с игры.

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