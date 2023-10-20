Рэпер Cam’ron считает, что «Лейкерс» отчислили Скотти Пиппена-младшего из-за Ларсы Пиппен
Рэпер Cam’ron считает, что «Лейкерс» отчислили разыгрывающего Скотти Пиппена-младшего из-за его матери Ларсы Пиппен.
Бывшая жена Скотти Пиппена часто оказывается в центре внимания из-за того, что встречается с сыном Майкла Джордана Маркусом.
У Cam’ron во время интервью спросили, влияет ли на детей легенд НБА слава отцов.
«Если мы берем Скотти Пиппена-младшего, то все дело в матери. Это не связано со Скотти. «Лейкерс» не нужна была вся эта шумиха. У них нет на это времени. Джини Басс и всем им просто не хочется иметь дела с этой ерундой», – считает музыкант.
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