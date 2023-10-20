Рэпер Cam’ron считает, что «Лейкерс» отчислили Скотти Пиппена-младшего из-за Ларсы Пиппен

Теги Майкл Джордан Лейкерс НБА Скотти Пиппен Джини Басс Скотти Пиппен-младший Баскетбол

Рэпер Cam’ron считает, что «Лейкерс» отчислили разыгрывающего Скотти Пиппена-младшего из-за его матери Ларсы Пиппен.

Бывшая жена Скотти Пиппена часто оказывается в центре внимания из-за того, что встречается с сыном Майкла Джордана Маркусом.

У Cam’ron во время интервью спросили, влияет ли на детей легенд НБА слава отцов.

«Если мы берем Скотти Пиппена-младшего, то все дело в матери. Это не связано со Скотти. «Лейкерс» не нужна была вся эта шумиха. У них нет на это времени. Джини Басс и всем им просто не хочется иметь дела с этой ерундой», – считает музыкант.

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4 комментария

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Телохранитель Джеймса Уорти
Тогда треть НБА надо отчислять за связи с Кардашьян. Жаль, ведь Симмонс только разыгрался, а Букер получил в команду третью звезду…
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бернер тайлера 9ер9ена
может он просто плохо играет в баскетбол...
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Mr.BadGuy
Он приемный внук Джордана, а Леброн ненавидит все что связано с Джорданом, вот его и отчислили
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Владимир Алексеев
спс за разъяснение, а то я подумал из-за треш-линейки 33.3%/33.3%/55.6%
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