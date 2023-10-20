Рэпер Cam’ron считает, что «Лейкерс» отчислили разыгрывающего -младшего из-за его матери Ларсы Пиппен.

Бывшая жена Скотти Пиппена часто оказывается в центре внимания из-за того, что встречается с сыном Майкла Джордана Маркусом.

У Cam’ron во время интервью спросили, влияет ли на детей легенд НБА слава отцов.

«Если мы берем Скотти Пиппена-младшего, то все дело в матери. Это не связано со Скотти. « » не нужна была вся эта шумиха. У них нет на это времени. Джини Басс и всем им просто не хочется иметь дела с этой ерундой», – считает музыкант.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду