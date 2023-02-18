Шакил О′Нил: «На тренировке Бизли может забросить через Пиппена-младшего и сказать что-нибудь про его мать»

Теги Лейкерс Шакил О′Нил НБА Скотти Пиппен Малик Бизли Скотти Пиппен-младший Баскетбол

Член Зала славы Шакил О′Нил посмеялся над тем, как защитник «Лейкерс» Малик Бизли может зацепить нового партнера по команде Скотти Пиппена-младшего.

«Знаете, что будет ошибкой? Если на тренировке они начнут играть один на один, Бизли забросит через Пиппена-младшего и скажет что-нибудь про его мать», – сказал Шак в своем подкасте «The Big Podcast».

Напомним, что родители Пиппена-младшего, Ларса и Скотти, расстались из-за взаимных обвинений в измене. В 2020 году стало известно, что Ларса Пиппен встречается с Маликом Бизли, который на тот момент был игроком «Миннесоты». Из-за романа с Ларсой Бизли подал на развод с супругой Монтаной Яо, с которой воспитывал годовалого сына.

Бывшая жена Скотти Пиппена: повоевала с Кардашьянами, охмурила Малика Бизли и спровоцировала скандал вокруг сына Леброна

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fy6597kh4n
Ну это жестко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stanislav Alekhin
-- Эй, Пиппен, вчера я спал сам знаешь с кем
-- сочувствую...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий