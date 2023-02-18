Шакил О′Нил: «На тренировке Бизли может забросить через Пиппена-младшего и сказать что-нибудь про его мать»

Член Зала славы ′Нил посмеялся над тем, как защитник « » может зацепить нового партнера по команде Скотти Пиппена-младшего.

«Знаете, что будет ошибкой? Если на тренировке они начнут играть один на один, Бизли забросит через Пиппена-младшего и скажет что-нибудь про его мать», – сказал Шак в своем подкасте «The Big Podcast».

Напомним, что родители Пиппена-младшего, Ларса и Скотти, расстались из-за взаимных обвинений в измене. В 2020 году стало известно, что Ларса Пиппен встречается с Маликом Бизли, который на тот момент был игроком «Миннесоты». Из-за романа с Ларсой Бизли подал на развод с супругой Монтаной Яо, с которой воспитывал годовалого сына.

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