Шэннон Шарп: «На месте Пиппена-младшего я бы запросил обмен после прихода Малика Бизли»

Теги светская хроника Шэннон Браун Лейкерс НБА Скотти Пиппен Малик Бизли Скотти Пиппен-младший Баскетбол

 Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп прокомментировал ситуацию, связанную с Маликом Бизли и Скотти Пиппеном-младшим.

«На месте Скотти Пиппена-младшего я бы запросил обмен. Если Малик Бизли переходит в мою команду, я должен уйти. Я бы боролся за это!» – заявил Шарп.

Родители Пиппена-младшего, Ларса и Скотти, расстались из-за взаимных обвинений в измене. В 2020 году стало известно, что Ларса Пиппен встречается с Маликом Бизли, который на тот момент был игроком «Миннесоты». Из-за романа с Ларсой Бизли подал на развод с супругой Монтаной Яо, с которой воспитывал годовалого сына.

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6 комментариев

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Tim Timson
Ларса Пиппен там по рукам прямо ходит в свои 50+)
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Korban Cobain
Внезапно! Шэннон Браун
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kolyan#15
Главное что-то п****нуть
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Vagant
Пипен младший на двухстороннем контракте. Какой обмен?
+2
0
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xamer 9
Спортивная новость от спортивного эксперта.
+3
0
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Борчуган
Кому он нужен?))
0
0
0
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