Шэннон Шарп: «На месте Пиппена-младшего я бы запросил обмен после прихода Малика Бизли»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп прокомментировал ситуацию, связанную с и Скотти Пиппеном-младшим.

«На месте Скотти Пиппена-младшего я бы запросил обмен. Если Малик Бизли переходит в мою команду, я должен уйти. Я бы боролся за это!» – заявил Шарп.

Родители Пиппена-младшего, Ларса и Скотти, расстались из-за взаимных обвинений в измене. В 2020 году стало известно, что Ларса Пиппен встречается с Маликом Бизли, который на тот момент был игроком «Миннесоты». Из-за романа с Ларсой Бизли подал на развод с супругой Монтаной Яо, с которой воспитывал годовалого сына.

Бывшая жена Скотти Пиппена: повоевала с Кардашьянами, охмурила Малика Бизли и спровоцировала скандал вокруг сына Леброна