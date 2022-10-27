Ритейлер предметов роскоши предлагает провести день в компании легенды НБА Скотти Пиппена за 333 тысячи долларов

Американский ритейлер предметов роскоши Neiman Marcus предлагает провести день в компании легенды НБА Скотти Пиппена и его сына Скотти Пиппена-младшего из .

Отдых в Лос-Анджелесе в компании Пиппенов продвигается как «непревзойденный спортивный опыт», который включает в себя баскетбол, частный ужин и дегустацию бурбона бывшей звезды НБА.

Это обойдется желающим в 333 тысячи 333 доллара.

День включает в себя проведение некоторого времени на баскетбольной площадке с Пиппеном, который шесть раз становился чемпионом НБА в составе «Буллс». Участники проекта также получат подписанный экземпляр книги Пиппена «Unguarded».

Отмечается, что Пиппен пожертвует 278 000 долларов на благотворительные цели.

Проезд в Лос-Анджелес и обратно в стоимость предложения не входит.

Как выглядят легенды НБА на пенсии? Шакил сбросил 15 кг, Джордан курит 6 сигар в день, Пиппен выпустил бурбон