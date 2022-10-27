Ритейлер предметов роскоши предлагает провести день в компании легенды НБА Скотти Пиппена за 333 тысячи долларов
Американский ритейлер предметов роскоши Neiman Marcus предлагает провести день в компании легенды НБА Скотти Пиппена и его сына Скотти Пиппена-младшего из «Лейкерс».
Отдых в Лос-Анджелесе в компании Пиппенов продвигается как «непревзойденный спортивный опыт», который включает в себя баскетбол, частный ужин и дегустацию бурбона бывшей звезды НБА.
Это обойдется желающим в 333 тысячи 333 доллара.
День включает в себя проведение некоторого времени на баскетбольной площадке с Пиппеном, который шесть раз становился чемпионом НБА в составе «Буллс». Участники проекта также получат подписанный экземпляр книги Пиппена «Unguarded».
Отмечается, что Пиппен пожертвует 278 000 долларов на благотворительные цели.
Проезд в Лос-Анджелес и обратно в стоимость предложения не входит.
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