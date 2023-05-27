Легенда НБА Скотти Пиппен оценил уровень лидера « » и его место в иерархии величайших игроков НБА.

«Леброн – величайший победитель. Он заметно повзрослел, его сильно критикуют. Он никогда не был тем, кто берет на себя реализацию. Не был парнем, который исполняет решающий бросок. Он никогда не был хорош в этом. Я сказал об этом много лет назад и подвергся критике. Когда Леброн Джеймс завершит карьеру, он станет величайшим статистическим игроком, когда-либо выходившим на площадку.

Леброн станет величайшим статистическим игроком в истории баскетбола, и у нас просто нет аналогов, сравнивать его просто не с кем. Делает ли это его величайшим игроком вообще? Я оставлю этот вопрос для дебатов, потому что не верю, что так становятся величайшим, ведь баскетбол – командная игра, и один игрок не может сделать все сам», – заявил Пиппен.

Для сравнения Пиппен привел пример раннего , которого назвал «ужасным игроком». По мнению экс-форварда, его знаменитый товарищ по команде был нацелен не индивидуальные действия и был далек от больших свершений.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен

«В Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта ты связался с дочкой владельца?» Фил Джексон и Джинни Басс нарушали все правила НБА целых 17 лет

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама