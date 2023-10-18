Источник из «Мемфиса»: «Ти Морэнт ведет себя как суперзвезда НБА. Это было проблемой с самого начала»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

По словам источника из «Мемфиса», присутствие отца Джа Морэнта, Ти Морэнта, и ряд инцидентов с его участием, сразу вызывали беспокойство у клуба.

«Ти был главной движущей силой во всем этом. Ему не удалось попасть в НБА, и это был его шанс жить так, как будто он суперзвезда НБА. Это было проблемой с самого начала», – приводит слова источника ESPN.com.

Ти Морэнт переехал в Мемфис через неделю после того, как его сына выбрали на драфте, устраивал VIP-мероприятия и вечеринки в ночных клубах.

20 января 2023 года во время матча в Лос-Анджелесе Ти Морэнт вступил в конфликт бывшим игроком НФЛ Шэнноном Шарпом, а 29 января устроил перепалку с игроками «Индианы».

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