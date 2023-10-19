Джа Морэнт поддержал отца: «Продолжай жить мечтой. Все началось с тебя»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

 Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт поддержал отца после статьи ESPN, критикующей поведение Ти Морэнта.

«Ти был главной движущей силой во всем этом. Ему не удалось попасть в НБА, и это был его шанс жить так, как будто он суперзвезда НБА. Это было проблемой с самого начала», – приводит слова источника ESPN.

Морэнт опубликовал пост в соцсети с совместной фотографией и написал: «Продолжай жить мечтой, батя. Весь этот баскетбол начался с тебя, я просто продолжил».

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1 комментарий

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Tik Tot Don Don
Батя)))
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