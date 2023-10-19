Джа Морэнт поддержал отца: «Продолжай жить мечтой. Все началось с тебя»
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт поддержал отца после статьи ESPN, критикующей поведение Ти Морэнта.
«Ти был главной движущей силой во всем этом. Ему не удалось попасть в НБА, и это был его шанс жить так, как будто он суперзвезда НБА. Это было проблемой с самого начала», – приводит слова источника ESPN.
Морэнт опубликовал пост в соцсети с совместной фотографией и написал: «Продолжай жить мечтой, батя. Весь этот баскетбол начался с тебя, я просто продолжил».
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