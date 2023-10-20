Станислав Еремин о переезде Шведа в Китай: «Финансовый вопрос тут важнее, чем спортивная составляющая»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин поделился своим мнением о решении защитника подписать контракт с китайским клубом.

– Швед – яркий баскетболист, который очень нравится зрителям, потому что умеет забивать и очень эффектно играет. В Китае сейчас стараются приглашать баскетболистов достаточно высокого уровня. И европейских, и американских. Может быть, сам спортивный уровень там ниже, чем, допустим, в или в лиге ВТБ, но китайский чемпионат достаточно укомплектован высококлассными игроками. Думаю, что Швед не затеряется там. Могу только пожелать ему удачи.

– Его игра станет украшением китайского чемпионата?

– На этот вопрос он должен ответить сам. Все зависит от того, насколько он готов показывать ту игру, которую показывал в лучшие времена.

– У вас сейчас нет уверенности в том, что Алексей сможет показать лучшую игру?

– Не забывайте, что он уже не 25-27‑летний парень. То есть он уже игрок не в расцвете. И ясно, что финансовый вопрос тут где‑то важнее, чем спортивная составляющая. Понятно, что уровень его финансовых запросов немного выше, чем сейчас готовы предложить клубы у нас. Если бы он выбрал спортивную составляющую, то, наверное, выбрал бы другой турнир,

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