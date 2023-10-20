Сергей Елевич: «Решив уехать в чемпионат Китая, Швед пошел по более легкому пути»
Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал новость о том, что защитник Алексей Швед продолжит карьеру в чемпионате Китая.
– Думаю, что Алексей хотел выступать за какую‑нибудь команду Евролиги. Все‑таки это сложившийся игрок с хорошей баскетбольной историей. Но, наверное, просто он чувствует, что играть осталось немного. Все‑таки спортивный век не очень долог. Думаю, что, решив сейчас уехать в чемпионат Китая, он пошел по более легкому пути. Потому что, видимо, никто не сделал ему такого предложения, какое он хотел видеть.
– Имеете в виду финансовую составляющую?
– Да. Потому что год‑два он еще поиграет, а там никто не знает, как жизнь сложится. Я желаю Алексею только успехов. Он профессионал, человек, который знает, чего хочет. Желаю, чтобы его спортивный век был как можно дольше,
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