Сергей Елевич: «Решив уехать в чемпионат Китая, Швед пошел по более легкому пути»

Теги Алексей Швед Сергей Елевич Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Китая Единая лига ВТБ Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал новость о том, что защитник Алексей Швед продолжит карьеру в чемпионате Китая.

– Думаю, что Алексей хотел выступать за какую‑нибудь команду Евролиги. Все‑таки это сложившийся игрок с хорошей баскетбольной историей. Но, наверное, просто он чувствует, что играть осталось немного. Все‑таки спортивный век не очень долог. Думаю, что, решив сейчас уехать в чемпионат Китая, он пошел по более легкому пути. Потому что, видимо, никто не сделал ему такого предложения, какое он хотел видеть.

– Имеете в виду финансовую составляющую?

– Да. Потому что год‑два он еще поиграет, а там никто не знает, как жизнь сложится. Я желаю Алексею только успехов. Он профессионал, человек, который знает, чего хочет. Желаю, чтобы его спортивный век был как можно дольше,

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