Крис Бруссард: «В лиге ходят слухи, что Эмбиид хочет перебраться в «Нью-Йорк»
Журналист Крис Бруссард рассказал о том, что действующий MVP НБА Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» хочет сменить команду.
«В лиге ходят слухи, что Эмбиид хочет перебраться в «Нью-Йорк».
Он не собирается выходить и объявлять об этом, потому что не хочет негативной реакции со стороны болельщиков в Филадельфии... но есть такие слухи, что он интересуется вариантом с «Никс», – утверждает Бруссард.
В межсезонье-2023 звездный защитник Джеймс Харден запросил обмен из «Сиксерс», который до сих пор не удовлетворен.
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