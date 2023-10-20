Крис Бруссард: «В лиге ходят слухи, что Эмбиид хочет перебраться в «Нью-Йорк»

Теги возможные переходы Нью-Йорк Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Крис Бруссард Баскетбол

Журналист Крис Бруссард рассказал о том, что действующий MVP НБА Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» хочет сменить команду.

«В лиге ходят слухи, что Эмбиид хочет перебраться в «Нью-Йорк».

Он не собирается выходить и объявлять об этом, потому что не хочет негативной реакции со стороны болельщиков в Филадельфии... но есть такие слухи, что он интересуется вариантом с «Никс», – утверждает Бруссард.

В межсезонье-2023 звездный защитник Джеймс Харден запросил обмен из «Сиксерс», который до сих пор не удовлетворен.

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