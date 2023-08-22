Джоэл Эмбиид приглашал президента «Никс» и его помощника на свою свадьбу в конце июля

Звездный центровой «Филадельфии» пригласил нескольких важных сотрудников «Никс» на свою свадьбу в конце июля.

Об этом проинформировал инсайдер Марк Стейн.

«Президент «Никс» Леон Роуз и его главный помощник Уильям Уэсли присутствовали на недавней свадьбе Эмбиида. И хотя Роуз с Уэсли были связаны с Эмбиидом, когда работали агентами, было высказано предположение, что их присутствие на церемонии нельзя назвать «просто пустяком», – пишет Стейн.

В последнее время ходят слухи, что Эмбиид может попросить обмен из «Сиксерс» на фоне скандальной ситуации с . Тот открыто заявил о желании покинуть клуб и назвал президента «76-х» Дэрила Мори «лжецом».

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