Джоэл Эмбиид приглашал президента «Никс» и его помощника на свою свадьбу в конце июля
Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пригласил нескольких важных сотрудников «Никс» на свою свадьбу в конце июля.
Об этом проинформировал инсайдер Марк Стейн.
«Президент «Никс» Леон Роуз и его главный помощник Уильям Уэсли присутствовали на недавней свадьбе Эмбиида. И хотя Роуз с Уэсли были связаны с Эмбиидом, когда работали агентами, было высказано предположение, что их присутствие на церемонии нельзя назвать «просто пустяком», – пишет Стейн.
В последнее время ходят слухи, что Эмбиид может попросить обмен из «Сиксерс» на фоне скандальной ситуации с Джеймсом Харденом. Тот открыто заявил о желании покинуть клуб и назвал президента «76-х» Дэрила Мори «лжецом».
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было высказано предположение))