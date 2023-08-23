Сергей Елевич: «Если Алексея Шведа приглашает клуб Евролиги, то, конечно, надо идти»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич советует Алексею Шведу принять предложение « » и уверен, что российский защитник будет полезен сербской команде.

«Конечно же, Алексей хочет выступать в Евролиге. И мое твердое убеждение, что он ищет команды, которые там участвуют. Он все‑таки был очень результативным игроком в Евролиге. В общем у него есть то преимущество, которое он сам себе и создал.

Еще хочется отметить, что в последнее время Швед очень здорово прибавил в передачах. Это вообще прекрасно. Он игрок неординарный, так что если его приглашает клуб Евролиги, то, конечно, надо идти. Потому что времени, чтобы продолжать спортивную карьеру, осталось не так много.

Будет ли Алексей большой звездой в «Црвене Звезде»? Не хочу сказать, что он станет там прямо звездой, но поможет он им очень здорово. Убежден в этом. Если он снова станет выступать в , это будет очень хорошо. Буду рад за него», — сказал Елевич.

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?