Владимир Гомельский: «Самый сильный игрок в нашем чемпионате – Каспер Уэйр»
Известный комментатор Владимир Гомельский назвал игрока, которого считает самым сильным в Единой лиге ВТБ.
– Кто сейчас самый сильный баскетболист в Единой лиге ВТБ?
– Это очень субъективное мнение.
– А вы на правах именинника…
– Тогда я не скажу, а назначу. Самый сильный игрок в нашем чемпионате – Каспер Уэйр. Я ему очень симпатизирую.
Но со мной можно спорить. Потому что есть Барфорд («Локомотив-Кубань»). Потому что за УНИКС блестяще играет Лабери. А в «Зените» есть Эртель, который вообще гений. И поди разбери, кто из них сильнее.
А вот российских баскетболистов среди лидеров команд первой четверки нет. Я имею в виду лидерство не по количеству набранных в среднем очков за матч, а по влиянию на результат, по степени ответственности.
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