Владимир Гомельский: «Самый сильный игрок в нашем чемпионате – Каспер Уэйр»

Теги ЦСКА Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Томас Эртель Каспер Уэйр Джейлен Барфорд Баскетбол

Известный комментатор Владимир Гомельский назвал игрока, которого считает самым сильным в Единой лиге ВТБ.

– Кто сейчас самый сильный баскетболист в Единой лиге ВТБ?

– Это очень субъективное мнение.

– А вы на правах именинника…

– Тогда я не скажу, а назначу. Самый сильный игрок в нашем чемпионате – Каспер Уэйр. Я ему очень симпатизирую.

Но со мной можно спорить. Потому что есть Барфорд («Локомотив-Кубань»). Потому что за УНИКС блестяще играет Лабери. А в «Зените» есть Эртель, который вообще гений. И поди разбери, кто из них сильнее.

А вот российских баскетболистов среди лидеров команд первой четверки нет. Я имею в виду лидерство не по количеству набранных в среднем очков за матч, а по влиянию на результат, по степени ответственности.

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1 комментарий

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Медведь (тот самый)
Эртель, Рейонлдс, Димтриевич, Фрейзер
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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