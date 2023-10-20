Владимир Гомельский: «Самый сильный игрок в нашем чемпионате – Каспер Уэйр»

Известный комментатор назвал игрока, которого считает самым сильным в лиге ВТБ.

– Кто сейчас самый сильный баскетболист в Единой лиге ВТБ?

– Это очень субъективное мнение.

– А вы на правах именинника…

– Тогда я не скажу, а назначу. Самый сильный игрок в нашем чемпионате – . Я ему очень симпатизирую.

Но со мной можно спорить. Потому что есть («Локомотив-Кубань»). Потому что за УНИКС блестяще играет Лабери. А в «Зените» есть , который вообще гений. И поди разбери, кто из них сильнее.

А вот российских баскетболистов среди лидеров команд первой четверки нет. Я имею в виду лидерство не по количеству набранных в среднем очков за матч, а по влиянию на результат, по степени ответственности.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда