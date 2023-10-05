Каспер Уэйр: «Заменить Николу Милутинова и Алексея Шведа практически нереально»

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр заявил, что заменить ушедших из команды россиянина и серба невозможно.

«Я рад, что в меня верят, никакого давления из‑за этого не испытываю. Постараюсь показать свою лучший баскетбол, сделать все зависящее, чтобы не разочаровать болельщиков.

Что касается Николы Милутинова и Алексея Шведа, они — фантастические люди и игроки. Заменить их практически нереально, да я и не собираюсь, просто буду стараться быть собой, Каспером Уэйром, делать, что умею — получать удовольствие от баскетбола!» — сказал Уэйр в эфире программы «Вид сверху» на канале «Матч ТВ».

За кем из россиян следить после ухода Шведа