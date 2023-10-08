Эмил Райкович о Каспере Уэйре: «Не хочу, чтобы команда зависела от одного игрока»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над «Зенитом» (80:76) ответил, насколько команда зависит от разыгрывающего .

«Каждая команда зависит от каких‑то игроков. Но у нас есть еще 11 человек, которые играют в защите и на подборе. Вы заметили, как Руженцев играл? Это молодой российский баскетболист, который становится лучше на наших глазах.

Каспер пропустил месяц из‑за травмы, он медленно возвращается в игру.

Не хочу, чтобы команда зависела от одного игрока. Шестой легионер? Мы ищем игрока, не могу сказать, когда он точно появится. Сейчас заканчивается предсезонка в НБА. Надеюсь, они отпустят игроков, и мы найдем того, кто нас усилит», — сказал Райкович.

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