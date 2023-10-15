Би Джей Джонсон в матче против ЦСКА обновил личный рекорд результативности – 33 очка

Легкий форвард «Пармы» Би Джей Джонсон в матче против ЦСКА (76:77) установил новый личный рекорд результативности в лиге ВТБ, набрав 33 очка.

Американец реализовал 11 из 17 с игры, включая 5 из 6 из-за дуги, а также сделал 5 подборов.

Самым результативным в составе ЦСКА стал , который набрал 23 очка и сделал 5 передач.

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