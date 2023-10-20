в четверг ушел с поста ассистента главного тренера « ».

Как стало известно The Athletic, во вторник у Стоттса возник конфликт с главным тренером «Бакс» Эдрианом Гриффином, который готовится провести первый сезон в данном качестве.

После завершения разминки в Оклахома-Сити Гриффин собрал команду, чтобы кратко подвести итоги занятия, после чего предложил тренерам собраться вместе. Стоттс вместо этого стал общаться с игроками, обратившись к Дэмиану Лилларду и Яннису Адетокумбо. Гриффин на глазах у всей команды накричал на ассистента.

65-летний Стоттс присоединился к штабу нового главного тренера «Бакс» Эдриана Гриффина в межсезонье-2023, вернувшись к тренерской работе после двухлетнего перерыва.

Стоттс в течение девяти лет был главным тренером «Портленда» и восемь сезонов подряд выводил команду в плей-офф. Он ушел в отставку в 2021 году.

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