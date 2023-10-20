Стоттс принял решение покинуть штаб «Бакс» после инцидента с Гриффином, за которым наблюдала вся команда
Терри Стоттс в четверг ушел с поста ассистента главного тренера «Милуоки».
Как стало известно The Athletic, во вторник у Стоттса возник конфликт с главным тренером «Бакс» Эдрианом Гриффином, который готовится провести первый сезон в данном качестве.
После завершения разминки в Оклахома-Сити Гриффин собрал команду, чтобы кратко подвести итоги занятия, после чего предложил тренерам собраться вместе. Стоттс вместо этого стал общаться с игроками, обратившись к Дэмиану Лилларду и Яннису Адетокумбо. Гриффин на глазах у всей команды накричал на ассистента.
65-летний Стоттс присоединился к штабу нового главного тренера «Бакс» Эдриана Гриффина в межсезонье-2023, вернувшись к тренерской работе после двухлетнего перерыва.
Стоттс в течение девяти лет был главным тренером «Портленда» и восемь сезонов подряд выводил команду в плей-офф. Он ушел в отставку в 2021 году.
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