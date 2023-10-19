Эдриан Гриффин о причинах отставки Терри Стоттса: «Вам придется спросить об этом Терри. Это было его решение»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки Терри Стоттс НБА Баскетбол

Главный тренер «Милуоки» Эдриан Гриффин был очень удивлен решением Терри Стоттса уйти с поста ассистента.

«Почему он ушел? Вам придется спросить об этом Терри. Это было его решение.

Вам придется спросить Терри. Он отличный тренер. Я был очень рад познакомиться с ним. Потрясающий человек. Это было его решение. Я просто желаю ему всего наилучшего», – сказал Гриффин.

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1 комментарий

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Аркадий Байдерин
Интересный сезон для милуоки
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