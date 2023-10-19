Терри Стоттс покинул пост ассистента главного тренера «Милуоки»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки Терри Стоттс НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Терри Стоттс ушел с поста ассистента главного тренера «Милуоки», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

65-летний специалист этим летом присоединился к штабу нового главного тренера «Бакс» Эдриана Гриффина, вернувшись к тренерской работе после двухлетнего перерыва.

Стоттс в течение девяти лет был главным тренером «Портленда» и восемь сезонов подряд выводил команду в плей-офф. Он ушел в отставку в 2021 году.

27 сентября «Милуоки» приобрел у «Портленда» звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда в результате трехстороннего обмена.

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3 комментария

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dafaka13
Удивительное совпадение
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AEZAKMI228
Демьян работает 🤙🏻🤙🏻🤙🏻🤙🏻
+2
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Spit@ma
Ну Стоттс неплохой вариант был под молодого Гриффина. Но видимо действительно мнение Лилларда … Жаль. Гриффину нужен хороший штаб
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