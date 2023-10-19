Терри Стоттс покинул пост ассистента главного тренера «Милуоки»
Терри Стоттс ушел с поста ассистента главного тренера «Милуоки», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
65-летний специалист этим летом присоединился к штабу нового главного тренера «Бакс» Эдриана Гриффина, вернувшись к тренерской работе после двухлетнего перерыва.
Стоттс в течение девяти лет был главным тренером «Портленда» и восемь сезонов подряд выводил команду в плей-офф. Он ушел в отставку в 2021 году.
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