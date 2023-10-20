«Новый Орлеан» воспользовался опциями продления в контрактах Трея Мерфи и Дайсона Дэниэлса

« » воспользовался опциями в контрактах новичков форварда и защитника .

Соглашения продлены на сезон-24/25.

Мерфи был выбран под общим 17-м номером на драфте 2021 года и за первые два сезона в лиге принял участие в 141 матче при 66 выходах в стартовом составе.

В среднем он набирал 10,5 очка, 3,0 подбора и 1,1 передачи за 23,5 минуты на площадке, реализуя 46% с игры, 40% из-за дуги и 90% штрафных.

Дэниелс был выбран под 8-м пиком в 2022 году. Он принял участие в 59 матчах с 11 выходами в стартовом составе в дебютном для себя сезоне, набирая в среднем 3,8 очка, 3,2 подбора и 2,3 передачи за 17,7 минуты на площадке при 42% с игры.

Топ-16 перед сезоном NCAA 2024

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее