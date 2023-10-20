«Новый Орлеан» воспользовался опциями продления в контрактах Трея Мерфи и Дайсона Дэниэлса

Теги переходы Новый Орлеан НБА Трей Мерфи Дайсон Дэниэлс Баскетбол

«Новый Орлеан» воспользовался опциями в контрактах новичков форварда Трея Мерфи и защитника Дайсона Дэниэлса.

Соглашения продлены на сезон-24/25.

Мерфи был выбран под общим 17-м номером на драфте 2021 года и за первые два сезона в лиге принял участие в 141 матче при 66 выходах в стартовом составе.

В среднем он набирал 10,5 очка, 3,0 подбора и 1,1 передачи за 23,5 минуты на площадке, реализуя 46% с игры, 40% из-за дуги и 90% штрафных.

Дэниелс был выбран под 8-м пиком в 2022 году. Он принял участие в 59 матчах с 11 выходами в стартовом составе в дебютном для себя сезоне, набирая в среднем 3,8 очка, 3,2 подбора и 2,3 передачи за 17,7 минуты на площадке при 42% с игры.

Топ-16 перед сезоном NCAA 2024

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий