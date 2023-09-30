«Пеликанс» подписали четырех игроков в тренировочный лагерь

Теги переходы Новый Орлеан НБА Малкольм Хилл Баскетбол

Малкольм Хилл, Трей Джемисон, Тевиан Джонс и Лиам Роббинс примут участие в тренировочном лагере «Нового Орлеана». Игроки поборются за двусторонний контракт.

Хилл провел часть прошлого сезона на двустороннем контракт в «Чикаго». Остальные трое игроков не были выбраны на драфте 2023 года. Джемисон играл в UBA, Джонс за Южную Юту, а Роббинс завершил студенческую карьеру в Вандербильте.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий