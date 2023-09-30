«Пеликанс» подписали четырех игроков в тренировочный лагерь

, Трей Джемисон, Тевиан Джонс и Лиам Роббинс примут участие в тренировочном лагере «Нового Орлеана». Игроки поборются за двусторонний контракт.

Хилл провел часть прошлого сезона на двустороннем контракт в «Чикаго». Остальные трое игроков не были выбраны на драфте 2023 года. Джемисон играл в UBA, Джонс за Южную Юту, а Роббинс завершил студенческую карьеру в Вандербильте.

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