«Новый Орлеан» подпишет Кайзера Гейтса. У форварда 55,4% реализации трехочковых в G-лиге

Теги переходы Новый Орлеан НБА Кайзер Гейтс Баскетбол

«Новый Орлеан» заключит двусторонний контракт с легким форвардом Кайзером Гейтсом (26 лет, 201 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В минувшем сезоне Гейтс выступал за «Лонг Айленд» в G-лиге.

Показатели форварда составили 14 очков и 6 подборов при 53,4% с игры и 55,4% из-за дуги (5 попыток за матч).

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США

У «Времени побеждать» космические рейтинги для спортивного сериала. Но HBO все равно закрыла его после второго сезона

25 лет назад сборная России взяла серебро ЧМ. Где сейчас герои нашего детства

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий