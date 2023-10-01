«Пеликанс» официально подписали Кайзера Гейтса

« » официально заключил контракт с легким форвардом Кайзером Гейтсом (26 лет, 201 см).

Соглашение является двусторонним.

В минувшем сезоне Гейтс выступал за «Лонг Айленд» в G-лиге.

Показатели форварда составили 14 очков и 6 подборов при 53,4% с игры и 55,4% из-за дуги (5 попыток за матч).

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