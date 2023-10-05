На Николу Миротича «давили политики и представители церкви», поэтому сорвался его переход в «Партизан»

Главный тренер « » расскзаал, как шли и почему сорвались переговоры команды со звездным форвардом .

«Я расскажу все, что знаю. После нескольких разговоров с Николой он позвонил мне и сказал, что точно переходит в «Партизан».

Оставалось только разобраться с бумажной волокитой между ним и «Барселоной», и все. Однако все это время мы продолжали общаться.

Никола – очень вежливый парень, и все эти разговоры были очень приятными, и все шло так, как и должно было идти – мы говорили о процессе создания команды, о том, каких игроков мы хотим взять, как планируем играть. Его интересовала каждая деталь.

После двух недель таких разговоров он позвонил мне и сказал, что он не перейдет в «Партизан». Когда я спросил, почему, он ответил, что из-за давления.

Я сказал ему, что мы все находимся под давлением. Оскорбления, ожидания и угрозы – это часть работы, но на самом деле никто не пострадал от этого давления, и думаю, что он сможет с ним справиться. Затем он рассказал, что получил несколько звонков и был вынужден сдаться.

Говорю вам именно так, как он мне рассказал. Он не назвал никаких имен, но сказал, что ему звонили политики и представители церкви. Мне это известно. Он может это подтвердить», – поделился Обрадович.

После этого Миротич подписал 3-летний контракт с « ».

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