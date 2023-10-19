Джордан Пул о «Голден Стэйт»: «Это было круто, мне довелось учиться у лучших из лучших»
Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул в интервью The Athletic поделился впечатлениями от четырех сезонов, проведенных в составе «Голден Стэйт».
«Голден Стэйт», их картина уже нарисована. Они уже сложились, у них уже есть своя основа.
Но это было круто, потому что мне довелось учиться у лучших из лучших. Это непростая задача. Задача состоит в том, чтобы научиться и применить то, что ты взял, и попытаться собрать все на основе общих знаменателей того, что ты знаешь, того, что ты взял от разных команд, разных возрастных групп, разных областей, разных тренеров. А затем ты применяешь то, что, по твоему мнению, необходимо, или то, что поможет, и смотришь, какой из этого получится шедевр», – сказал Пул.
Потом же он реально улучшился, молодец. Получил жирный контракт и уехал быть первой скрипкой в команду низа таблицы. Без давления, со свободой действий и с деньгами. Красавец, желаю ему всего наилучшего.
Но в ГСВ он был не нужен. Свое дело для команды он уже сделал.
Он смог воспользоваться шансом, закрепился в составе, получил деньги. Он получил все , что хотел. ГСВ тоже получили, что хотели, когда он был на маленьких деньгах он помог команде победить, а после чего разменяли его на более подходящего игрока.
Все в плюсе.
Причем тут Муди и Куминга-то?