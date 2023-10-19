Джордан Пул о «Голден Стэйт»: «Это было круто, мне довелось учиться у лучших из лучших»

Атакующий защитник « » в интервью The Athletic поделился впечатлениями от четырех сезонов, проведенных в составе « ».

«Голден Стэйт», их картина уже нарисована. Они уже сложились, у них уже есть своя основа.

Но это было круто, потому что мне довелось учиться у лучших из лучших. Это непростая задача. Задача состоит в том, чтобы научиться и применить то, что ты взял, и попытаться собрать все на основе общих знаменателей того, что ты знаешь, того, что ты взял от разных команд, разных возрастных групп, разных областей, разных тренеров. А затем ты применяешь то, что, по твоему мнению, необходимо, или то, что поможет, и смотришь, какой из этого получится шедевр», – сказал Пул.

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