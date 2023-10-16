Сергей Карасев и Андрей Воронцевич – в символической пятерке игровой недели Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку по итогам очередной игровой недели.
В пятерку вошли Сергей Карасев («Зенит»), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»), Ксавьер Рэтан-Мэйс («Енисей»), Кайл Винэлез («Автодор») и Октавиус Эллис («Уралмаш»).
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