Сергей Карасев и Андрей Воронцевич – в символической пятерке игровой недели Лиги ВТБ

Теги Андрей Воронцевич Зенит Автодор Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Сергей Карасев Уралмаш Октавиус Эллис Ксавьер Рэтан-Мэйс Кайл Винэлез Баскетбол

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку по итогам очередной игровой недели.

В пятерку вошли Сергей КарасевЗенит»), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»), Ксавьер Рэтан-Мэйс («Енисей»), Кайл Винэлез («Автодор») и Октавиус Эллис («Уралмаш»).

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Сайт Единой лиги ВТБ 

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