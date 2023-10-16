Форвард «Нижнего Новгорода» оценил перспективы команды в борьбе за 1-е место в Лиге ВТБ.

В воскресенье нижегородцы (3-0) обыграли «Руну», которая стартовала с результатом 3-0.

– Лидерство «Руны» не вызывало удивления?

– Нет, мы видели этого соперника. У них хороший состав и тренерский штаб. Они собрали достойный коллектив. Но выходим играть 5 на 5, поэтому не пасуем перед ними, но и не превозносим. Строим свою игру, и все будет зависеть от нас. Тем не менее это хороший дебютант лиги.

– Пока ваша команда идет без поражений. Может быть, готовы побороться за первое место?

– Прежде всего мы идем от игры к игре и так далеко не заглядываем. Основная задача – наигрывать свой баскетбол, оттачивать мастерство и взаимодействие. Как в защите, так и в нападении. Поживем – увидим. Идем, слава богу, неплохо. Тем не менее у нас есть травмированные, присутствуют моменты, где ошибаемся, совершаем потери, что мы хотим убрать. Так что так далеко не загадываем, наша задача – идти и быть вместе, а дальше посмотрим.

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