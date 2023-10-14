«Не реализовали быстрый отрыв и сразу же пропустили трехочковый». Олег Киселев назвал два момента, которые привели к поражению от «Зенита»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев назвал два момента, которые стали причиной поражения от « » в матче лиги ВТБ.

«Сегодня играли волнами. Первая четверть была провальной, спишем это на волнение от того, что это первый матч сезона. Затем вернулись в игру. Очень плохо начали третью четверть, но как только стали выполнять то, что было задумано, снова включились в борьбу.

В концовке не реализовали быстрый отрыв и сразу же пропустили трехочковый. Скорее всего, эти два момента привели к окончательному результату», – сказал Киселев.

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