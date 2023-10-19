Патрик Беверли про «Орландо»: «Если у вас два игрока из Топ-50, почему у вас такая плохая команда»
Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли в своем подкасте раскритиковал лидеров «Орландо» Паоло Банкеро и Франца Вагнера.
«Если у вас в команде два игрока из Топ-100, вы должны выигрывать матчи. Если у вас два игрока, которые входят в Топ-50, вы должны выходить в плей-офф. Почему у вас такая плохая команда?» – сказал Беверли.
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