Патрик Беверли про «Орландо»: «Если у вас два игрока из Топ-50, почему у вас такая плохая команда»

Разыгрывающий «Филадельфии» в своем подкасте раскритиковал лидеров « » и .

«Если у вас в команде два игрока из Топ-100, вы должны выигрывать матчи. Если у вас два игрока, которые входят в Топ-50, вы должны выходить в плей-офф. Почему у вас такая плохая команда?» – сказал Беверли.

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности