Патрик Беверли про «Орландо»: «Если у вас два игрока из Топ-50, почему у вас такая плохая команда»

Теги Орландо Филадельфия НБА Патрик Беверли Франц Вагнер Паоло Банкеро Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли в своем подкасте раскритиковал лидеров «Орландо» Паоло Банкеро и Франца Вагнера.

«Если у вас в команде два игрока из Топ-100, вы должны выигрывать матчи. Если у вас два игрока, которые входят в Топ-50, вы должны выходить в плей-офф. Почему у вас такая плохая команда?» – сказал Беверли.

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1 комментарий

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OlegTs
Патамушо у них нет Патрика Беверли, который выводил в плей-офф и Спартак Спб и даже Днепру не дал утонуть в Днестре (река такая есть где-то далеко)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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