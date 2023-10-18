Форвард «Нового Орлеана» отличился в первой половине предсезонного матча с « » (104:92).

Уильямсон набрал 16 очков, 3 подбора, 3 передачи, 5 перехватов и 2 блок-шота всего за 16 минут до большого перерыва.

Зайон реализовал 6 из 8 с игры и 4 из 5 с линии.

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