Нэйт Тиббетс станет главным тренером команды женской НБА «Финикс»

Теги женская НБА Баскетбол

Ассистент главного тренера «Орландо» Нэйт Тиббетс возглавит команду женской НБА «Финикс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Стороны завершают подписание контракта.

46-летний Тиббетс работал помощником главного тренера НБА на протяжении 13 сезонов. Он провел восемь лет в качестве ассистента в «Кливленде», начиная с 2011 года, затем три года работал помощником главного тренера в «Портленде». Последние три сезона он провел в «Орландо» в штабе Джамала Мозли.

«Финикс» завершил сезон с худшим в лиге результатом – 9-31. Клуб уволил главного тренера Ванессу Найгаард после старта 2–10 и назначил помощницу Никки Блю временным главным тренером до конца сезона.

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