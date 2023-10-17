Нэйт Тиббетс станет главным тренером команды женской НБА «Финикс»

Ассистент главного тренера «Орландо» Нэйт Тиббетс возглавит команду женской «Финикс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Стороны завершают подписание контракта.

46-летний Тиббетс работал помощником главного тренера НБА на протяжении 13 сезонов. Он провел восемь лет в качестве ассистента в «Кливленде», начиная с 2011 года, затем три года работал помощником главного тренера в «Портленде». Последние три сезона он провел в « » в штабе Джамала Мозли.

«Финикс» завершил сезон с худшим в лиге результатом – 9-31. Клуб уволил главного тренера Ванессу Найгаард после старта 2–10 и назначил помощницу Никки Блю временным главным тренером до конца сезона.

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