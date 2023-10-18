Уэнделл Картер: «Мэджик» была одной из лучших команд на Востоке, когда все были здоровы»

Центровой « » рад, что команда начинает сезон-2023/24 полным составом.

«Безусловно. Посмотрите на прошлый сезон. Когда все были здоровы, мы были одной из лучших команд на Востоке.

Самым главным для нас было подойти к сезону совершенно здоровыми. Товарищество и единение уже существовало, просто нужно было, чтобы все вышли на площадку. Я абсолютно уверен в нас. Мои партнеры по команде тоже уверены. Все готовы играть», – сказал Картер.

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