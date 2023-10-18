Уэнделл Картер: «Мэджик» была одной из лучших команд на Востоке, когда все были здоровы»

Теги Орландо НБА Уэнделл Картер Баскетбол

Центровой «Орландо» Уэнделл Картер рад, что команда начинает сезон-2023/24 полным составом.

«Безусловно. Посмотрите на прошлый сезон. Когда все были здоровы, мы были одной из лучших команд на Востоке.

Самым главным для нас было подойти к сезону совершенно здоровыми. Товарищество и единение уже существовало, просто нужно было, чтобы все вышли на площадку. Я абсолютно уверен в нас. Мои партнеры по команде тоже уверены. Все готовы играть», – сказал Картер.

«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности

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1 комментарий

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Teahupoʻo
Не знаю уж, что там по одной из лучших, но одна из самых интересных команд в несколько сезонов вперед - это точно. Банкеро, становящийся монстром на глазах. Недооцененный Вагнер младший, играющий боллхэнлера с отличными дальними и длиной центрового. Фульц, наконец-то стабильно играющий и находящий себя, уже на уровне стартового разыгрывающего хорошей команды и будет становиться только лучше. Полно небезнадежной молодежи. А если и Айзек еще порешает со здоровьем, то это уверенный плей-офф уже в этом сезоне. Тем более на таком Востоке
В общем, уже пора с детства за Орландо
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