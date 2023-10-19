Дени Авдия с поднятыми руками ждал передачу от Джордана Пула – и расстроился, не получив ее

Теги предсезонные матчи Нью-Йорк НБА Вашингтон видео Дени Авдия Джордан Пул Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул стал самым результативным игроком предсезонной игры против «Нью-Йорка» (131:106) – он набрал 41 очко за 27 минут и повторил рекорд Майкла Джордана.

Однако форвард Дени Авдия индивидуальных действий Пула не оценил: в одном владении израильтянин с поднятыми вверх руками ждал на дуге передачу, которой не последовало, после чего Авдия расстроенно побрел в оборону.

Авдия за 15 минут набрал 2 очка (1 из 4 с игры), сделал 5 подборов и 3 передачи.

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11 комментариев

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VKing24
Пул туда пришёл, всем доказывать, что он не баст, так что много передач лучше не ждать от него)
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Daniel Fox
ну тип чел оч быстро сольет командную химию
В этом и прикол Пула , он и в контендер не нужен так как не дает звездный скоринг в постсезонке и не в контендер его не надо, потому что он руинит химию. Да , можете поливать меня , но от Брукса в хьюстоне хоть химия пойдет, как и от Дадли , Грина и прочих.
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Yusif Huseyinov
Ответ Дмитрий Дробот
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Не тупи а
+6
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Ивванов
Спортс молодцы, для любителей Пула рассказывают, что Пул набрал 41 очко и повторил рекорд Джордана, для скажем так нелюбителей Пула, публикуют видео, что Пул игнорирует партнеров по команде.
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Fronda
Довольно странная новость. Таких моментов можно найти много в любом матче любой команды. На отдельную публикацию вряд ли оно тянет. По факту Пул почти в одиночку обыграл Нью-Йорк, выступавший полным составом. 41 очко, 6 из 12 трех. У Авдии 2 очка, 0 из 2 дальних. Так что правильно Джордан сделал, не отдав на периметр. Шансов оттуда забить у Дени было не слишком много. В этом матче Пул был чудо как хорош. На всякий случай, у Вашингтона 3-0 в предсезонке. Так что Уизардс переменами пока довольны. При понимании, что "пока" - ключевое слово.
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rembrandao
Ответ VKing24
Пул туда пришёл, всем доказывать, что он не баст, так что много передач лучше не ждать от него)
Как может быть бастом человек, выбранный на драфте под 28 номером? Или ты хотел сказать, доказывать правильность выданного ему контракта?
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Fronda
Ответ Daniel Fox
Это не он соло обыграл, это Никс не смогли забить против одной из самых фиговых защит лиги. Гляньте на защитный рейтинг каждого из стартовой пятерки Уизардс
Просто не забить мало, надо все же еще пропустить. А пропускали они в основном от Пула. Не понимаю, вообще зачем лучшего игрока с хорошей статистикой в победной игре принижать. Будут еще поводы. Прямо сейчас повода точно нет.
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Mr.BadGuy
Ответ Fronda
Довольно странная новость. Таких моментов можно найти много в любом матче любой команды. На отдельную публикацию вряд ли оно тянет. По факту Пул почти в одиночку обыграл Нью-Йорк, выступавший полным составом. 41 очко, 6 из 12 трех. У Авдии 2 очка, 0 из 2 дальних. Так что правильно Джордан сделал, не отдав на периметр. Шансов оттуда забить у Дени было не слишком много. В этом матче Пул был чудо как хорош. На всякий случай, у Вашингтона 3-0 в предсезонке. Так что Уизардс переменами пока довольны. При понимании, что "пока" - ключевое слово.
Вашики просто более мотивированы в предсезонке. Это пока не показатель. Но вообще если Пул окажется реальной звездой хотя бы третьего эшелона Вашики вполне должны попадать в ПО. У них много игроков среднего уровня, и если будет хороший лидер они могут пошуметь. Может получится что-то типа Окс времен Уэстбрука. Доминатор на мяче и неплохая команда поддержки.
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Mr.BadGuy
Ответ Дмитрий Дробот
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Daniel Fox
Ответ Fronda
Довольно странная новость. Таких моментов можно найти много в любом матче любой команды. На отдельную публикацию вряд ли оно тянет. По факту Пул почти в одиночку обыграл Нью-Йорк, выступавший полным составом. 41 очко, 6 из 12 трех. У Авдии 2 очка, 0 из 2 дальних. Так что правильно Джордан сделал, не отдав на периметр. Шансов оттуда забить у Дени было не слишком много. В этом матче Пул был чудо как хорош. На всякий случай, у Вашингтона 3-0 в предсезонке. Так что Уизардс переменами пока довольны. При понимании, что "пока" - ключевое слово.
Это не он соло обыграл, это Никс не смогли забить против одной из самых фиговых защит лиги. Гляньте на защитный рейтинг каждого из стартовой пятерки Уизардс
0
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