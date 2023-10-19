Дени Авдия с поднятыми руками ждал передачу от Джордана Пула – и расстроился, не получив ее
Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул стал самым результативным игроком предсезонной игры против «Нью-Йорка» (131:106) – он набрал 41 очко за 27 минут и повторил рекорд Майкла Джордана.
Однако форвард Дени Авдия индивидуальных действий Пула не оценил: в одном владении израильтянин с поднятыми вверх руками ждал на дуге передачу, которой не последовало, после чего Авдия расстроенно побрел в оборону.
Авдия за 15 минут набрал 2 очка (1 из 4 с игры), сделал 5 подборов и 3 передачи.
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В этом и прикол Пула , он и в контендер не нужен так как не дает звездный скоринг в постсезонке и не в контендер его не надо, потому что он руинит химию. Да , можете поливать меня , но от Брукса в хьюстоне хоть химия пойдет, как и от Дадли , Грина и прочих.