Атакующий защитник « » стал самым результативным игроком предсезонной гостевой встречи с « » (131:106).

Всего за 27 минут на паркете бывший игрок «Голден Стэйт» отметился 41 очком, 5 подборами и двумя перехватами.

Пул реализовал 10 из 19 с игры и 15 из 16 с линии.

Пул записал в свой актив 29 очков в первой половине матча. Он также повторил рекорд 6-кратного чемпиона НБА Майкла Джордана по количеству очков в предсезонной игре за «Вашингтон», установленный в 2001 году.

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