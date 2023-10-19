Джордан Пул набрал 41 очко против «Нью-Йорка» и повторил рекорд Майкла Джордана
Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул стал самым результативным игроком предсезонной гостевой встречи с «Нью-Йорком» (131:106).
Всего за 27 минут на паркете бывший игрок «Голден Стэйт» отметился 41 очком, 5 подборами и двумя перехватами.
Пул реализовал 10 из 19 с игры и 15 из 16 с линии.
Пул записал в свой актив 29 очков в первой половине матча. Он также повторил рекорд 6-кратного чемпиона НБА Майкла Джордана по количеству очков в предсезонной игре за «Вашингтон», установленный в 2001 году.
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