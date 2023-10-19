Джордан Пул набрал 41 очко против «Нью-Йорка» и повторил рекорд Майкла Джордана

Теги предсезонные матчи Майкл Джордан Нью-Йорк НБА Вашингтон видео Джордан Пул Баскетбол

Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул стал самым результативным игроком предсезонной гостевой встречи с «Нью-Йорком» (131:106).

Всего за 27 минут на паркете бывший игрок «Голден Стэйт» отметился 41 очком, 5 подборами и двумя перехватами.

Пул реализовал 10 из 19 с игры и 15 из 16 с линии.

Пул записал в свой актив 29 очков в первой половине матча. Он также повторил рекорд 6-кратного чемпиона НБА Майкла Джордана по количеству очков в предсезонной игре за «Вашингтон», установленный в 2001 году.

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4 комментария

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Вадим flanec
Пул напулял)
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Mr.BadGuy
Ответ Вадим flanec
Пул напулял)
Не так, Джордан повторил рекорд Джордана.
+2
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mmike
Господи, как я люблю рекорды в НБА! Рекорд по количеству очков в предсезонка. А у кого рекорд Вашингтона по очкам в четвёртых четвертях летней лиги?
+1
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Владимир Алексеев
забаньте Косыгина за кликбейт
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