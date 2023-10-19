Торнике Шенгелия – MVP 3-го раунда Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague видео Виртус Торнике Шенгелия Баскетбол

Тяжелый форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия признан MVP 3-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

В победном матче против «Альбы» (87:76) грузинский бигмен набрал 26 очков, реализовав 8 из 9 двухочковых бросков и 7 из 8 штрафных. Это его третий по результативности матч за 11 сезонов в Евролиге.

Он также сделал 4 подбора и 3 передачи, не совершив ни одной потери.

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