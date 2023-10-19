Яннис Папапетру перенесет операцию и пропустит как минимум полтора месяца

Греческий « » на долгое время остался без форварда , которому предстоит операция на левом колене. Согласно сообщению SDNA, игрок пропустит как минимум полтора месяца.

Папапетру и «Пао» попробовали консервативный подход, но игрок продолжает чувствовать дискомфорт в колене. На данный момент операция кажется единственным оставшимся вариантом.

Согласно сообщению, Папапетру усугубил повреждение на чемпионате мира.

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