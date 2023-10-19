Яннис Папапетру перенесет операцию и пропустит как минимум полтора месяца

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Яннис Папапетру Баскетбол

Греческий «Панатинаикос» на долгое время остался без форварда Янниса Папапетру, которому предстоит операция на левом колене. Согласно сообщению SDNA, игрок пропустит как минимум полтора месяца.

Папапетру и «Пао» попробовали консервативный подход, но игрок продолжает чувствовать дискомфорт в колене. На данный момент операция кажется единственным оставшимся вариантом.

Согласно сообщению, Папапетру усугубил повреждение на чемпионате мира.

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