Джарас Уокер подписал контракт с Under Armour

Теги Индиана НБА Under Armour Джарас Уокер Баскетбол

Новичок «Индианы» Джарас Уокер заключил спонсорский контракт с компанией Under Armour.

8-й номер драфта-2023 присоединится к группе игроков НБА, в том числе к двукратному MVP лиги Стефену Карри («Голден Стэйт»), став спортсменом Under Armour.

«Честно говоря, это многое значит. Я родом из города, в котором находится штаб-квартира компании, и я всегда был с командой Балтимора до самого колледжа. Я играл в AAU в турнире Under Armour, посещал академию IMG, школу Under Armour. Мне кажется, что я поступил правильно», – сказал 20-летний форвард «Пэйсерс».

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