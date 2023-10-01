Новичку «Индианы» Джарасу Уокеру пришлось оплатить счет на 8 605 долларов за командный ужин

Теги Индиана НБА видео Оби Топпин Тайриз Халибертон Беннедикт Матурин Джарас Уокер Баскетбол

Баскетболисты «Индианы» провели «посвящение» на командном ужине, предоставив возможность оплатить чек за мероприятие новичку команды Джарасу Уокеру, выбранному под 8-м пиком на драфте-2023.

На опубликованном лидером команды Тайризом Халибертоном видео можно заметить, что счет компании игроков был выставлен на 8 605 долларов.

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1 комментарий

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Свежий
Видео выложил Халибёртон с недавно подписанным максимальным контрактом на 260 мультов)
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+4
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