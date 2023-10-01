Новичку «Индианы» Джарасу Уокеру пришлось оплатить счет на 8 605 долларов за командный ужин

Баскетболисты «Индианы» провели «посвящение» на командном ужине, предоставив возможность оплатить чек за мероприятие новичку команды , выбранному под 8-м пиком на драфте-2023.

На опубликованном лидером команды видео можно заметить, что счет компании игроков был выставлен на 8 605 долларов.

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