«Индиана» обменяла Билаля Кулибали (7-й пик) в «Вашингтон» на Джараса Уокера (8-й)

Теги переходы Индиана Вашингтон драфт НБА Билаль Кулибали Джарас Уокер Баскетбол

«Индиана» и «Вашингтон» провели обмен в день драфта.

«Пэйсерс» отправили форварда Билаля Кулибали (7-й пик) в «Уизардс», получив взамен форварда Джараса Уокера (8-й пик).

«Вашингтон» доплатил двумя выборами во втором раунде будущих драфтов.

18-летний Кулибали ранее выступал во Франции за «Метрополитан».

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1 комментарий

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Владислав Соколовский
Ошиблись с выбором 😅
+2
0
+2
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