«Индиана» обменяла Билаля Кулибали (7-й пик) в «Вашингтон» на Джараса Уокера (8-й)
«Индиана» и «Вашингтон» провели обмен в день драфта.
«Пэйсерс» отправили форварда Билаля Кулибали (7-й пик) в «Уизардс», получив взамен форварда Джараса Уокера (8-й пик).
«Вашингтон» доплатил двумя выборами во втором раунде будущих драфтов.
18-летний Кулибали ранее выступал во Франции за «Метрополитан».
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