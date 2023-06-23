«Индиана» обменяла Билаля Кулибали (7-й пик) в «Вашингтон» на Джараса Уокера (8-й)

« » и « » провели обмен в день драфта.

«Пэйсерс» отправили форварда Билаля Кулибали (7-й пик) в «Уизардс», получив взамен форварда Джараса Уокера (8-й пик).

«Вашингтон» доплатил двумя выборами во втором раунде будущих драфтов.

18-летний Кулибали ранее выступал во Франции за «Метрополитан».

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023