8-й пик драфта-2023 Джарас Уокер перенес операцию на правом локте

Теги травмы Индиана НБА Джарас Уокер Баскетбол

Восьмой номер драфта-2023 Джарас Уокер перенес небольшую операцию по удалению свободных тел из правого локтя, передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ожидается, что Уокер полностью восстановится к началу тренировочного лагеря в сентябре.

Форвард был выбран под 8-м пиком, но затем в результате обмена на Билаля Кулибали стал игроком «Индианы».

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