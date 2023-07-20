8-й пик драфта-2023 Джарас Уокер перенес операцию на правом локте
Восьмой номер драфта-2023 Джарас Уокер перенес небольшую операцию по удалению свободных тел из правого локтя, передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Ожидается, что Уокер полностью восстановится к началу тренировочного лагеря в сентябре.
Форвард был выбран под 8-м пиком, но затем в результате обмена на Билаля Кулибали стал игроком «Индианы».
У Родмана на щеке – лицо подружки. И это даже не самая ужасная татуировка в НБА
Cчитаете Джордана худшим владельцем в истории НБА? Вы просто не слышали о Теде Степиене – он почти уничтожил свой «Кливленд»
Комментарии