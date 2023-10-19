Александр Стуленков: «Уралмаш» уже показал, на что способен, обыграв «Зенит» и «Локомотив-Кубань»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Александр Стуленков Уралмаш Баскетбол

Форвард УНИКСа Александр Стуленков заявил, что команда максимально серьезно относится к предстоящему матчу против дебютанта Лиги ВТБ «Уралмаша».

«Мы в хорошем настроении вернулись из Минска, где добыли важную победу. После длительного перерыва важно было показать себя и сыграться. В четверг нас ждет домашний матч с «Уралмашем». Максимально тщательно и плодотворно готовимся к предстоящей игре: разбираем соперников, планируем, как будем действовать против них в нападении и защите.


С большим уважением относимся к екатеринбургской команде. «Уралмаш» уже показал, на что способен, обыграв таких грандов, как «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Будем выкладываться в каждом эпизоде и играть на победу. С нетерпением ждем всех болельщиков УНИКСа на трибунах. Нам нужна ваша поддержка!» – сказал Стуленков.

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